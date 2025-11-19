今年５０周年を迎える京都の東映太秦映画村が、来年３月２８日にリニューアルオープンする。名前も「太秦映画村（英語表記：ＵＺＵＭＡＳＡＫＹＯＴＯＶＩＬＬＡＧＥ）」に変更。「江戸時代の京へ、迷い込む」をコンセプトに「大人の没入体験パーク」を目指すという。全４期のリニューアルを予定するうちの第１弾で、かつて映画会社８社が集まった“聖地”がインバウンドや２０〜３０代の若い客層を意識した施設へと変身。