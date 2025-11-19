横断歩道を渡っていた3歳の女の子が乗用車にはねられ死亡。運転していたのは自動車教習所の社長でした。警察によりますと、きのう午後2時20分ごろ、水戸市大工町の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む3歳の原田恵理香ちゃんが左折してきた乗用車にはねられました。恵理香ちゃんは病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。現場は交通量の多い交差点で、恵理香ちゃんは親族と2人で青信号の横断歩道を渡っていたとい
