ＳｎｏｗＭａｎの岩本照（３２）が、西武鉄道の「じぶんを主語に。秩父」キャンペーンの新ウェブＣＭに出演することが１８日、分かった。１９日から配信される。秩父へはプライベートでもよく訪れるという岩本は、オファーに「嬉しさと驚きが同時に来ました」と感情を吐露。ＣＭは同鉄道の特急ラビューに乗車し、秩父旅行を楽しむ内容。一番楽しかったシーンを「陶芸が楽しかった」と答え「あのサイズ感のお茶碗を作ったこと