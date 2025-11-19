母国ファンはその健闘を称えた。カタールで開催されているU-17ワールドカップで、現地11月18日にラウンド16が開催。大会初出場のウガンダは、ブルキナファソと対戦。１−１で迎えたPK戦を３−５で落とし、大会を去ることになった。 グループステージではフランス、チリ、カナダと同居したグループKを１勝１分け１敗の成績で終え、３位でグループ突破したウガンダ。ラウンド32ではセネガルを１−０で下し、16強入りを果