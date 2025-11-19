アンジュルム「Keep Your Smile！」が、11月19日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。「オリコン週間デジタルランキング」【※】において、自身初の1位獲得となった。【全身ショット】可愛すぎる！淡いピンクワンピで笑顔をみせる上國料萌衣本作は、今年8月にハロプロ研修生の長野桃羽が加入し新体制となったアンジュルムのニューアルバム。2023年6月発売のシングル「イノケダモノ/同窓生」か