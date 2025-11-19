歌手で俳優の木村拓哉が主演する『教場』シリーズ最新作の前編となる映画『教場 Reunion（リユニオン）』（1月1日よりNetflixで配信開始）に、木村演じる主人公で警察学校の鬼教官・風間公親のかつての教え子である、風間教場の歴代卒業生たちが出演することが解禁された。【写真】第205期生徒たちが集合したティザービジュアル今作はその内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚