B'zの「イチブトゼンブ」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】B'z「イチブトゼンブ」週間再生数は50.1万回（500,856回）を記録。累積再生数は1億22.1万回（100,220,696回）となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。本作は、2009年8月にCDシングル「イチブトゼンブ／DIVE」の収録曲として発売され、「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得