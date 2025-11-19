LE SSERAFIMの「CRAZY」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】LE SSERAFIM「CRAZY」ミュージックビデオ週間再生数は70.5万回（705,314回）を記録。累積再生数は1億34.3万回（100,343,008回）となり、自身通算6作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。【※】LE SSERAFIMの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順「ANTIFRAGILE」、「FEARLESS」、「UNFORGIVE