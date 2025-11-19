Mrs. GREEN APPLEの「ANTENNA」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】Mrs. GREEN APPLE「ANTENNA」ミュージックビデオ週間再生数は126.0万回（1,260,417回）を記録。累積再生数は2億31.9万回（200,318,933回）となり、自身通算20作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順「インフェルノ」、