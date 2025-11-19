SEKAI NO OWARIの「RPG」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】SEKAI NO OWARI「RPG」ミュージックビデオ週間再生数は87.4万回（873,734回）を記録。累積再生数は2億55.2万回（200,552,107回）となり、自身通算4作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。【※】SEKAI NO OWARIの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順「Habit」、「silent」、「最高到達点」