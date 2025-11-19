あいみょんの「マリーゴールド」が、19日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、女性ソロアーティスト作品として初めて累積再生数7億回を突破した。【動画】あいみょん「マリーゴールド」MV週間再生数は212.1万回（2,121,020回）を記録。累積再生数は7億188.6万回（701,885,543回）となり、自身初の累積再生数7億回突破作品となった。「オリコン週間ストリーミングランキング」において、累積再生数7億回を