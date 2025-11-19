今年で５０周年を迎える京都市右京区の東映太秦映画村は現在、施設全体のフルリニューアルを進めている。そうした中、来年３月２８日に第１期リニューアルオープンを迎えることが決定した。また、これを機に「東映太秦映画村（英語表記：ＴＯＥＩＫＹＯＴＯＳＴＵＤＩＯＰＡＲＫ）」という名称を「太秦映画村（英語表記：ＵＺＵＭＡＳＡＫＹＯＴＯＶＩＬＬＡＧＥ）」へ変更する。リニューアルでは、「江戸時代の京