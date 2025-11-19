きのう北京で開かれた日中の局長級協議で、中国側が高市総理の「台湾有事」に関する発言の撤回を求めたのに対し、日本側はそれには応じず「日本国内の治安が決して悪化していない」などと反論しました。日中の協議で外務省の金井アジア大洋州局長は、中国政府による日本への渡航自粛呼びかけに対して「日本国内の治安は決して悪化していない」と反論、中国側に適切な対応を求めたということです。また、薛剣駐大阪総領事が不適切な