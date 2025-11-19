【モデルプレス＝2025/11/19】木村拓哉が主演を務める映画「教場 Reunion／Requiem」（1月1日〜Netflix／2月20日〜劇場公開）の「教場 Reunion」に、風間教場の歴代卒業生たちが出演決定。あわせて、歴代キャスト出演の最新予告映像が解禁された。【写真】「教場」豪華歴代キャスト集結の予告映像◆木村拓哉主演「教場」歴代卒業生、新作映画出演決定2020年に放送された「教場」から第198期卒業生の大島優子、川口春奈、三浦翔平、