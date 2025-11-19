２０２５年の森保ジャパンは、国内組で挑んだＥ―１選手権３試合を含む１３試合を戦った。「選手層の拡大」「戦術の浸透」という２つの軸で強化を図ったチームの成果と課題は―。（岡島智哉）＊＊＊▼ＧＫ鈴木彩艶を主軸に固定しつつ、大迫敬介と早川友基の経験値を高めることに成功。本大会の３枠は、アクシデントがなければこの３人となりそうだ。谷晃生や今活動招集の小久保玲央ブライアン、野沢大志ブランドンも控えて