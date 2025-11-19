Snow Man岩本照（32）が、西武鉄道株式会社の新ウェブCMに出演する。19日から始まる「じぶんを主語に。秩父」キャンペーンの一環で、岩本が「特急ラビュー」に乗って自ら厳選した秩父の観光地やグルメを巡る姿が全4本で描かれる。「家では基本自分で作った食器を使っている」という岩本が陶芸体験に集中する姿や、電車内ではしゃぐ笑顔など、地元の埼玉県でリラックスした素の姿が納められている。岩本のオススメは長瀞ライン下り