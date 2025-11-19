11人組アイドルグループ、Juice＝Juiceが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」（第612回）に出演し、最新シングル「盛れ！ミ・アモーレ」をパフォーマンスした。19日午後10時から公開される。アーティストによる一発撮りパフォーマンスを収録する「THE FIRST TAKE」への出演は2回目。キャッチーなメロディーと歌詞、インパクトの強い情熱的なラテン調のダンスナンバーを歌い上げる。Juice=Juiceは2013年グループ結成。以降メンバ