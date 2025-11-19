U-17ワールドカップは18日に決勝トーナメント2回戦を開催した。14年ぶりに8強入りを果たしたU-17日本代表は21日の準々決勝でオーストリアと対戦する。日本は決勝トーナメント2回戦で北朝鮮と激突。1-1で突入したPK戦で相手の2人目が枠外に失敗すると日本は全員が成功し、PK5-4で勝ち上がった。日本の8強入りは1993年大会と2011年大会に続く3回目で、過去最高成績タイとなった。過去最高のベスト4、そして世界一を目指して準