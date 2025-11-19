[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]早々の決定機を決め切れなかったことが悔やまれた。日本代表FW小川航基は前半2分、MF鎌田大地のスルーパスに反応し、相手GKと1対1に。だが、浮かせたシュートが相手GKのファインセーブに阻まれ、先制点を逃した。小川は「試合前に雨が降っていて、ピッチがいい状態だろうなというのは感じていたのでシュート選択は悪くなかったと思うけど、精度のところがもう少し必要だった