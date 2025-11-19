[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]日本代表DF板倉滉(アヤックス)が9月6日のメキシコ戦(△0-0)以来の先発出場で完封勝利に貢献した。10月シリーズは招集されながらケガで辞退し、今月14日のガーナ戦(○2-0)も出番がなかったため、この日が5試合ぶりの出場。年内最後の代表戦を無失点で終えた。9月9日のアメリカ戦(●0-2)、10月10日のパラグアイ戦(△2-2)、同14日のブラジル戦(○3-2)と失点が続く試合もあった