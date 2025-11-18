DJI JAPANは11月18日、アクションカメラの新製品「Osmo Action 6」を発表した。新たに、DJIが独自開発した正方形センサーを採用し、カメラを回転させずに縦位置と横位置の両方の撮影ができるほか、撮影後に自由にフレーミングを変更できるようにした。センサー自体も1/1.1インチと大型で、夜景や室内など低照度時の画質が向上。アクションカメラで初めて可変絞り機能を搭載したのも特徴。マクロレンズなどの外付けレンズやバッテリ