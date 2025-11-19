ジェンダーレスモデルの井手上漠がスタイリッシュなスーツ姿をアップした。１８日までにインスタグラムで「第４７回少年の主張全国大会の審査委員を担わせていただきました。当時私が１５歳だった頃、この全国大会でカラフルと題したスピーチで文部科学大臣賞をいただき、８年たった今、私のスピーチは中学生の道徳の教科書に掲載され、そして今日、全国大会の審査委員というとても大きな役を担わせていただきました」と、スー