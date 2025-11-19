アメリカの大学で秋学期に入学した新規留学生の数が、前の年と比べて17％減少したことが分かりました。アメリカ国際教育研究所の17日の発表によりますと、828の大学などを対象とした調査で、今年9月の秋学期に大学へ新たに入学した留学生の数は前の年と比べて17％減少しました。大学側は減少の理由について、ビザ申請への懸念や渡航制限などを挙げています。トランプ政権が留学生ビザの審査を厳格化したことや、ビザの有効期間を最