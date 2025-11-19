人気子役として活躍した女優・美山加恋が成長した姿を見せた。１８日までにインスタグラムで「前に会った時は低学年だった子役の加恋が、今は夫婦の役…＃時空が歪（ゆが）む＃美山加恋＃りんちゃんｗ」と２ショットを投稿したのは、タレントで歌手の上地雄輔。「なんか嬉しかったり、照れくさかったり昔と変わらない可愛らしさと、昔より進化した魅力に何故か相手役として誇らしいです」とつづった。美山は落ち着