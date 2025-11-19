イギリスへの難民申請者が増え続けるなか、政府は難民の受け入れ制度を厳格化する方針を発表しました。イギリス政府は17日、難民の受け入れ制度を厳格化するための変更案を発表しました。変更案では、難民と認定された人が滞在できる期間を現在の5年から2年半に短縮するほか、難民認定後も定期的な審査が行われ、祖国が「安全」と判断されれば帰国を求めるということです。また、現在は5年間の滞在で永住権を申請できますが、変更