■FIFA U-17ワールドカップ決勝トーナメント2回戦（19日、カタール）FIFA U-17ワールドカップ決勝トーナメント2回戦でU-17日本代表はU-17北朝鮮代表と対戦し、PK戦で日本は全員成功させて5-4で勝利。6大会ぶりにベスト8進出を決めた。前半4分にマギージェラニー蓮（16）が先制ゴールを奪ったが、後半22分に追いつかれて1対1でPK戦へ。北朝鮮は1人が失敗、日本は全員がゴールを決めて、苦しみながらもベスト8進出を決めた。北朝鮮