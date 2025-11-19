埼玉県朝霞市で、アパートに侵入し女性に性的暴行を加えたとして、会社員の男が逮捕されました。不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県ふじみ野市の会社員・高原陸生容疑者（28）です。高原容疑者は今月8日、朝霞市内のアパートの2階の一室に侵入し、部屋にいた20代の女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、高原容疑者は包丁のようなものを女性に見せたうえ、「これから何をするかわかる？」など