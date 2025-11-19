[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]日本代表MF遠藤航(リバプール)がダブルボランチの一角でフル出場し、9月シリーズ第1戦のメキシコ戦以来5試合ぶりに日本代表のピッチに戻ってきた。「試合の入りでは前から行くところと球際のところで主導権を握って、いい形で1点取れたが、その後は相手のボランチが落ちて受けるようになってプレッシャーに行きづらくなった時間帯があった」と言うように、うまくいかない時間