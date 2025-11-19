[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]鮮やかなゴールで森保ジャパン節目の通算100試合目を彩った。日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は前半4分、右サイドを駆け上がったMF久保建英のクロスにボックス内左で反応すると、胸トラップからの左足シュート。質の高い一撃をゴール右隅に突き刺し、先制点を奪った。ボランチ起用でも得点力を示した一発。「チームとしてあそこが空くのは分析でもあったので、ボラ