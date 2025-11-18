最近、彼の態度がどこかよそよそしいと感じているなら、それは彼が別れを考え始めているサインかも。そこで今回は、男性が“別れを決意した時”の行動を紹介します。目を合わせようとしない会話中に目を合わせなくなったり、視線をそらすことが増えたなら要注意。彼女に対する関心が薄れ、心が離れかけているサインでしょう。視線には無意識に“距離を取りたい”という気持ちが顕著に表れます。イライラをそのままぶつけてくる些細