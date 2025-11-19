全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の夕食会が来年1月24日（日本時間25日）に開催されることが発表された。3年連続4度目のMVPを受賞したドジャース・大谷らBBWAAが選出した各賞受賞者が毎年招待される恒例のイベント。招待者はスピーチを求められ「野球版のオスカー（アカデミー賞）授賞式」とも称される。大谷は新人王翌年の19年、2度目のMVP翌年の24年に出席し英語スピーチを披露。今年1月は、ロサンゼルスの山