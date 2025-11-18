「私の彼に限って浮気なんてしないだろう」と思っていても、実際は浮気されてしまうことも。そこで今回は、男性が浮気する心理について紹介します。実は彼女との関係にストレスを感じていて…男性が常に彼女の言うことを聞いてくれて、一見すると平和そうな状態はかえって危険ということも。普段からお互いに自分の意見や考えを言い合える関係なら浮気には発展しづらいですが、言いたいことを我慢して抱え込むタイプの男性は浮気に