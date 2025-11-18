「最近、前より痩せにくい」「下腹だけなぜか出て見える」。そんな“体型の変化”を感じ始めた大人世代におすすめしたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【テーブルトップ】です。体幹の奥がしっかり目覚め、姿勢改善効果とともにお腹まわりがスッと引き締まります。痩せにくさ”の正体は、体幹が眠っているから年齢とともに「体型が崩れやすい」「下腹が出やすい」と感じるのは、脂肪が増えたからだけではありません。実は、お