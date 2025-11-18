「最初はあんなに好きだったのに、気づけば気持ちが冷めてる…」そんな恋愛を繰り返していませんか？恋のドキドキは時間とともに落ち着くもの。でも、そこで関係が終わってしまうか、“愛に変わる関係”に育つかは日々の習慣次第です。そこで今回は、恋を長続きさせたい人が身につけたい「習慣」を紹介します。相手に「求める」ではなく「寄り添う」恋の初期は「好きな自分を見てほしい」と思いがち。でも、長続きする人は“自分が