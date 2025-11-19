高市総理の国会答弁をめぐって日本と中国の間の緊張が高まる中、文部科学省は18日、中国に在留している日本人の児童・生徒や留学生の安全確保を徹底するよう指示しました。文部科学省は18日、中国にある日本人学校や補習校、日本の全ての大学などに対して通知を出し、日本人の児童・生徒や留学生などの安全確保の徹底を指示しました。通知では、▼現地の習慣を尊重し、言動や態度に注意することや、▼多くの日本人が集まる場所を可