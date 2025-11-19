大分市佐賀関で午後6時前に「家が燃えている」と通報が入りました。5時間以上が経っても火は消えず、住宅など20棟以上に燃え広がっていて70代の男性と連絡が取れていません。現場には消防車15台以上が出動していますが鎮火のめどは立たず、市は避難所を開設。住民が次々と避難しています。大分市で住宅など20棟以上が燃える火事が起きています。現在、70代の男性と連絡が取れていません。記者「火災現場です。住宅から激しく炎が上