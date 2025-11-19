＊英消費者物価指数（CPI）（10月）19日16:00 予想0.3%前回0.0%（前月比) 予想3.5%前回3.8%（前年比) 予想3.4%前回3.5%（コア・前年比) 予想3.4%前回3.5%（サービス・前年比) きょうのポンドドルは方向感のない展開が続いており、１．３１ドル台での上下動に終始している。一方、ポンド円は東京時間に２０３円台に伸び悩む場面があったものの、しっかりと維持。１０月下旬に上値を拒まれた