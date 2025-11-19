19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比360円高の4万8860円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては157.02円高。出来高は1万5533枚となっている。 TOPIX先物期近は3262.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.40ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物