『キリンチャレンジカップ2025』が18日に行われ、日本代表はボリビア代表と対戦。前半早々に鎌田大地、後半には途中出場の町野修斗と中村敬斗に得点が生まれ、3−0で2025年最後の試合を白星で締めくくった。日本代表はこれまで同様3−4−2−1のシステムを採用。右ウイングバックには菅原由勢、左ウイングバックに前田大然が入り、左肩上がりになるように前田が前のポジションを取りながら、菅原は4バックの右サイドバックとウイ