ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村８ＢＯＡＴＢｏｙ杯」が１９日に開幕する。北村寧々（２４＝長崎）は２０２６年前期勝率で自己最高の５・３７をマーク。惜しくもＡ級初昇格はならなかったが、Ａ２ボーダー５・４３に迫った。１０月中旬からＦ休みだったため、今節が新期初戦となる。手にした５８号機は２連率３８％。前検の手応えも「足は普通はありそうな感じ。ペラは微調整で行けそうな感じ」とまず