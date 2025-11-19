ＪＲ東日本は１８日、運転士だけのワンマン運転をしている相模線で、発車時に列車に接近する乗降客を検知するシステムを来年２月頃に導入すると発表した。同線では、来年度中に全編成に導入することを目指す。ＪＲ東によると、車両の側面に設置したカメラがホーム上の人の動きを検知する。発車時に列車に接近する人がいれば、運転士がカメラ映像を確認するモニターに音声などで伝える仕組みだ。ワンマン運転の安全性を高める