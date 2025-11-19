ラオス公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、歓迎の晩さん会に臨まれました。ラオス滞在2日目の夜、愛子さまはホテルで晩さん会に臨み、外国で初めてとなるお言葉を述べられました。「パーニー国家副主席閣下、御列席の皆様、サバイディー（こんばんは）」冒頭ラオス語であいさつした愛子さまは、両国の交流の歴史に触れながら、東日本大震災の際のラオスの支援に感謝を述べると共に、今後の友好関係に期待を寄せられま