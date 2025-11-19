きょうのユーロドルは１．１６ドルを挟んでの一進一退が続いている。１．１６ドル台では上値が重くなるものの、１．１５ドル台では買いが入り底堅い動き。一方、ユーロ円は１８０．２０円を付けた後にやや上値を重くしているものの、ユーロ発足以来の最高値圏での推移は維持している。 アナリストは、ユーロドルはまだ上昇余地があると述べている。過小評価されており、下落よりも上昇の余地の方が