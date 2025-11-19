バーキン・リッチモンド連銀総裁の発言が伝わり、「雇用市場はデータが示すほど強くはない。インフレは依然高い水準だが、大幅に上昇する可能性は低い」と述べ、利下げにオープンな姿勢も垣間見せている。 ・企業は採用を見送ることで生産性を向上。 ・企業は求人１件あたり多数の応募者がいると報告。 ・雇用市場はデータが示すほど強くはない。 ・次回ＦＯＭＣまでに新たなデータから学ぶ