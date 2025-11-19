高市総理の“台湾有事”に関する国会答弁をめぐり18日、日中の局長級協議が行われました。中国側は答弁の撤回を改めて求めましたが、日本側はこれに反論。収束の兆しは見えていません。2人は記者団の前に揃って現れました。ポケットに手を入れて話すのは中国外務省の劉勁松アジア局長。隣は日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長です。18日に北京で行われた日中の局長級協議。中国側が日本への渡航自粛を呼びかけていることに対し