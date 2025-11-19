日本代表ＭＦ鎌田大地（２９＝クリスタルパレス）が、年内の代表活動を鮮烈シュートで終えた。森保ジャパンは１８日、国際親善試合ボリビア戦（国立）に３―０で勝利。鎌田はボランチで先発し、前半４分に、ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）からのパスを胸トラップで受け、先制弾を決めた。試合後は「彼らも南米予選を戦ってきている国。やれるとこはやるし、良い選手もいる。１―０で難しい時間帯が続いてた中で、しっ