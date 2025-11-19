18日午後、茨城県水戸市の交差点で3歳の女の子が乗用車にはねられ、死亡しました。警察は乗用車を運転していた57歳の男を現行犯逮捕して当時の状況を詳しく調べています。警察などによりますと、18日午後2時半ごろ、水戸市大工町の県道の交差点で近くに住む原田恵理香ちゃんが横断歩道を渡っていた際、左折しようとした乗用車にはねられ、頭を強く打って死亡しました。警察は女の子をはねた乗用車を運転していた会社役員の鯨岡則雄