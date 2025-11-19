プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「月見とろろそば」 「油揚げの野菜巻き」 「レンコンの梅和え」 の全3品。 丁寧にだしをとった麺つゆの味は格別です。おそばと和の総菜で気持ちもほっこり。【主食】月見とろろそば 昆布とかつお節で濃厚にだしを引けば、懐かしい香りで心もお腹も癒されます。大和芋は粘りが強いので、お好みで長芋に変えても。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カ