その後、ドル円は伸び悩む動きが見られているものの、１５５円台はしっかりと維持している。米株式市場が本日も大幅安となる中、市場全体のリスク回避の雰囲気は継続しているものの、ドル円は円キャリー取引を続けているようだ。 エコノミストは四半期見通しの中で、高市首相のアベノミクス的な政策志向を踏まえると、円は引き続き下落圧力にさらされる可能性があると指摘している。高市政権はさらなる財政拡張を視野