２０２５年１１月１８日午後１０時２０分ごろ、札幌市豊平区美園７条６丁目付近で、男性が腹部を刺されたと消防から警察に通報がありました。警察によりますと、被害者は若い男性で、路上で倒れていたということです。男性は意識がある状態で、病院に搬送されました。凶器は見つかっておらず容疑者が所持したまま、立ち去った可能性もあるということです。警察が行方を追っています。